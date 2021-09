Des manifestations très inquiétantes

Les manifs antivax et complotistes qui, depuis les débuts de la campagne électorale, suivent Justin Trudeau à la trace posent un réel problème en démocratie.

Primo, la violence verbale des manifestants envers le premier ministre sortant est une forme criante, dans tous les sens du mot, d’intimidation politique et personnelle.

Deuxio, leurs gestuelles ouvertement agressives et grossières constituent une menace à sa sécurité même.

Tertio, leurs affiches véhémentes montrant, entre autres, un Justin Trudeau sur le point d’être pendu, ont des airs choquants d’appels tacites à la violence physique.

Au Canada, en période de campagne électorale, c’est du jamais-vu.

Ces manifs sont tout d’abord le produit infect du trumpisme fanatique et haineux d’extrême droite. On sait qu’il traverse les frontières et les continents depuis des années déjà.

Dès qu’il déborde dans la rue, sur les médias sociaux ou même, le 6 janvier dernier, jusqu’au sein du Capitole américain lors d’une émeute sans précédent, aucun État ne doit se croire à l’abri de la violence inhérente au trumpisme.

Crescendo

Parce qu’il est premier ministre – et qu’il s’est dit favorable à la vaccination obligatoire –, l’anti-élitisme primaire de trumpistes canadiens enragés à la moindre mesure sanitaire en pandémie le poursuit tout au long de sa campagne.

Dans les faits, on assiste à un crescendo. Depuis des mois, des illuminés similaires opposés aux masque, autres mesures sanitaires et vaccins manifestent en effet bruyamment contre ce qu’ils qualifient dans leur délire de « dictature sanitaire ».

Comme ailleurs en Occident, le Canada et le Québec n’y ont pas échappé. Dans ces manifs, il y en a même pour porter l’« étoile jaune » sans le moindre scrupule. Alors que pour les Juifs, sous les nazis, elle les marquait brutalement pour une mort certaine.

D’autres font circuler des photos truquées de Justin Trudeau et de François Legault vêtus de l’uniforme nazi et portant la moustache hitlérienne.

D’autres encore insultent, menacent et harcèlent à répétition des élus, des journalistes et des leaders d’opinion. Ceci n’est pas un détail. Leurs armes de prédilection sont la désinformation, la haine, l’insulte et, ce faisant, la peur.

Irrecevables

Pour toutes ces raisons, la responsabilité première des chefs d’État et de partis politiques est de dénoncer ce phénomène de plus en plus inquiétant. Bref, de tracer une limite et de l’énoncer clairement.

Comme quoi ces comportements et ces discours intimidants sont tout simplement irrecevables. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, serait d’ailleurs fort sage d’en prendre bonne note.

Car lorsqu’il accuse le chef libéral Justin Trudeau de « jeter de l’huile sur le feu » parce qu’il tient tête à ces manifestants, il alimente inévitablement leur rage.

Quand il invite même M. Trudeau « à adopter un ton conciliant » avec eux, volontairement ou non, il minimise les dangers appréhendés des discours haineux véhiculés par eux.

Il est vrai qu’en démocratie, la recherche de la conciliation, de la nuance et du dialogue est un objectif éminemment noble, voire essentiel au vivre-ensemble.

Sauf, doit-on le rappeler, avec ceux dont le but ultime en est la destruction. Ce sont eux qui, dans les faits, jettent sciemment de l’huile sur le feu.