Du positif concernant Jonathan Toews

Le capitaine des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, semble avoir retrouvé la forme, selon son coéquipier Connor Murphy.

L’arrière de 28 ans s’entraîne présentement avec celui ayant raté l’entièreté de la saison 2020-2021 pour des raisons médicales. En juin dernier, le joueur de centre a révélé qu’il avait souffert d’une forme de syndrome de fatigue chronique relié au système immunitaire.

«Dès que [Toews] est arrivé, il montrait la même détermination et le même enthousiasme qu'il a toujours eus à l'entraînement. Ça ne change jamais avec lui. Je vois qu'il est heureux d'être de retour sur la glace avec ses coéquipiers. C'est une bonne chose pour nous qui savons à quel point ce fut difficile pour lui d'être absent aussi longtemps», a indiqué Murphy, dont les propos ont été traduits par le site francophone de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Il se met tellement de pression pour être le meilleur leader possible et il a été ce [bon] joueur pour cette organisation pendant tellement d'années. Ainsi, c'est bien de le voir finalement récompensé au chapitre de la santé, qu'il soit de retour sur la glace et prêt à jouer, a ajouté le défenseur. Il avait l'air en pleine forme et c'était vraiment plaisant de le revoir avec nous.»

Au début du mois d’août, le directeur général des Blackhawks, Stan Bowman, avait indiqué qu’aucune date de retour au jeu n’avait été planifiée pour Toews, mais qu’il pensait bien que son patineur pourrait être de sa formation pour le début de la prochaine saison. Le DG n’a pas changé son fusil d’épaule.

«C'est la même réponse que je vous ai donnée l'autre jour. Nous espérons qu'il poursuivra son rétablissement et son entraînement. Rien ne l'a interrompu, a dit Bowman, lundi. Mais en raison de ce qu'il a dû gérer, nous ne savons pas sa date de retour. Mais pour l'instant, les choses vont bien et ce sera notre façon de voir le tout à l'avenir.»