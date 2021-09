Du soutien est encore disponible

Aujourd’hui plus que jamais, la santé mentale des Québécois est encore mise à l’épreuve en raison de la COVID-19. L’impact de l’isolement, l’incertitude financière et les bouleversements de la vie quotidienne ont conduit les gens à signaler des niveaux plus élevés d’anxiété, de solitude et de dépression.

Si vous abordez le sujet de la santé mentale, il pourrait être intéressant pour votre lectorat de connaître des ressources pour obtenir de l’aide. Le gouvernement du Canada a financé dès le début de la pandémie une solution sur le web, baptisée Espace mieux-être Canada, pour aider l’ensemble de la population. Elle permet aux Canadiens d’accéder à des conseillers professionnels et à des ressources en ligne gratuitement et sans temps d’attente.

Financé par le gouvernement du Canada, le format virtuel élimine les obstacles tels que le coût et l’accessibilité, avec une approche innovante de soins par étapes pour garantir que les personnes obtiennent le niveau de soutien adapté è leurs besoins.

Alors que la pandémie s’estompe, nous voulons nous assurer que personne ne se sente seul, tout en ayant la possibilité de parler à une autre personne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Catherine Rousseau,

Stagiaire en communication

La santé mentale étant largement le plus sous-estimé des problèmes de santé des Canadiens, je trouvais de première importance de souligner l’effort du gouvernement fédéral pour y remédier. Espérons que l’offre que vous nous annoncez soit à la hauteur de la demande qui, selon moi, doit être exponentielle actuellement, malgré la diminution de la crise de la COVID-19.