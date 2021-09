GÉNÉREUX, André



À Mascouche, le 24 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. André Généreux, époux de Mme Élise Henley.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Guy Rathé), Chantal (Dino Alegi) et Michel, ses petits-enfants feu Julie, Stéphanie, Audrey, Josianne, Mélissa, Alexandre, Jenny et ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 6 septembre de 13h à 16h au:850 MONTÉE MASSON, MASCOUCHEwww.salonsfunerairesguay.comUne réunion de prières aura lieu à la chapelle du salon ce lundi à 16h.Des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.