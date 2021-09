PILON, Raymond



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Raymond Pilon survenu à Montréal, le 3 mai 2020, à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil sa famille composée de Françoise, Dominique, François et Suzanne, Gilbert et Christiane, Yves, Charlyne, Joliane, Jonathan, Philippe et Arnaud, en plus d'Anita et Guy, Mirella, William, Mariette et Bernard, Lucille, Micheline et Arlette, ainsi que des neveux et nièces.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, le mercredi 8 septembre 2021 à 11h45.