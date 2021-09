HOGUE, Jean-Guy



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Guy Hogue, survenu à Laval, le 22 août 2021, à l'âge de 88 ans. Natif de Saint-Vincent-de-Paul, il était le fils de feu Aurore Gagnon et feu Laurier Hogue.Il laisse dans le deuil Lise Langevin, sa femme adorée avec qui il a partagé les 66 dernières années de sa vie, ses enfants Benoît (Caroline), Manon, Marie-Josée (Paul) et Stéphane, ses dix petits-enfants Ariane, Frédérique (Sacha), Geneviève (Grégory), Charles, Louka, Maya, Simon, Marilou, Léonard et Ludovic, ainsi que son arrière-petit-fils Alexis. Il laisse aussi dans le deuil ses frères Camille (Denise) et Jean-Pierre (Michèle), sa belle-soeur Carmen, ainsi que plusieurs parents et amis.À l'image de ce que fut sa vie, Jean-Guy a combattu la maladie sans jamais baisser les bras et sans jamais se plaindre, toujours soucieux de rassurer et protéger ses proches.Nous tenons à remercier le personnel du premier étage du CHSLD L'Orchidée blanche pour l'accompagnement et les bons soins prodigués dans les derniers mois. Merci aussi tout particulièrement aux Dre Marie-Paule Jammal, Dr Steven Lapointe et Dr Paul Verschelden pour le soutien médical et la grande empathie démontrée en tout temps.La famille recevra les condoléances le samedi 18 septembre de 17h30 à 21h 30 à laUne cérémonie hommage aura lieu le lendemain pour la famille dès 10h.