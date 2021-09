Fitbit dévoile sa nouvelle montre Charge 5

Les fabricants de montres intelligentes ont du pain sur la planche pour rattraper les Apple Watch qui dominent sur les marchés.

Sans faire de jeu de mots, Fitbit sonne la charge avec sa plus récente montre Charge 5, censée prendre le pouls de votre stress, de votre aptitude à l’exercice, de votre santé cardiaque et de votre bien-être général. À lire ses capacités et son prix, celle-ci risque de plaire à bien du monde.

Physiquement, le design de la montre est plus fin, égal à la largeur du bracelet, et son écran plus lumineux de 200%. Sous la montre, un capteur AED mesure le niveau de stress grâce à de minuscules changements dans les glandes sudoripares. Les concepteurs du capteur ont appris avec la Fitbit Sense, l’an dernier, que 70% des utilisateurs réduisaient leur fréquence cardiaque pendant une numérisation de l’AED pendant deux minutes.

Fitbit Charge 5

Pour la mesure de l’électrocardiogramme, l’application Fitbit ECG sera bientôt disponible sur la Charge 5 dans certains pays, dont le Canada, mais non destinée aux personnes de moins de 22 ans, lit-on dans les notes de bas de page et sur fitbit.com/ecg.

Fitbit Charge 5

Avec cette application, il sera possible de détecter si votre cœur fait de la fibrillation atriale – un rythme cardiaque irrégulier – et d’obtenir des notifications sur la fréquence cardiaque indiquant si vous êtes au-dessus ou en dessous de votre seuil.

Également au menu des caractéristiques, la mesure du niveau de saturation (SpO2) en oxygène dans le sang, le suivi de la température cutanée pour détecter de possibles changements corporels comme une fièvre ou une ovulation. La Charge 5 saura aussi évaluer la qualité de vos nuits en indiquant les phases de sommeil paradoxal, profond et léger.

Jusqu’à 7 jours d’autonomie et 50 m sous l’eau

Quant aux activités sportives, plus d’une vingtaine de sports peuvent être mesurés et suivis. Les sportifs apprécieront la mesure VO2 max – soit l’efficacité avec laquelle le corps humain utilise l’oxygène pendant les exercices les plus intenses. De son côté, la fonction SmartTrack détecte et enregistre automatiquement les entraînements si l'on oublie d’activer le suivi.

Bien entendu, la puce GPS intégrée assure le suivi géographique selon l’application ou l’activité en cours.

Fitbit Charge 5

Étonnamment, la pile de la Charge 5 offre jusqu’à 7 jours d’autonomie et se recharge en deux heures. De plus, la montre tolère l’eau jusqu’à 50 m de profondeur. Le mode affichage permanent et les fonctionnalités SpO2 nécessiteront une recharge plus fréquente tous les deux ou trois jours.

Par contre, la fonction de paiement Fitbit Pay n’est compatible qu’avec la Banque Royale (Visa) et d’autres institutions financières et services peu connus ou hors de notre province.

Prix arrondi (précommande): 230$, choix de trois couleurs, bracelet de taille unique.