Groupe Capitales Médias : 252 plaintes des retraités contre la CSN et Unifor

À une journée des audiences du Tribunal administratif du Travail (TAT), les retraités syndiqués du Groupe Capitales Médias (GCM) disent avoir déposé plus de 252 plaintes à l'endroit de syndicats affiliés à la CSN et à Unifor.

«Les plaignants estiment que les syndicats concernés n'ont pas assumé leur devoir de représentation envers eux lors des négociations qui ont mené à la suppression de leur régime de retraite et des assurances collectives en 2019», déplore l’Association de retraités du Soleil, du Quotidien, du Nouvelliste et de la Voix de l’Est par communiqué.

En gros, les retraités des journaux du Groupe Capitales Médias, qui ont perdu près de 30 % de leurs rentes de retraite, estiment avoir été «sacrifiés» parce qu’ils n’ont pas pu se prononcer sur les lettres d'entente.

«Les plaignants n'ont eu droit à aucun service d'avocats, d'actuaires de la part des syndicats pour les aider», dénoncent-ils.

«Les associations de retraités du Soleil, du Quotidien, du Nouvelliste et de la Voix de l'Est qui représentent les plaignants estiment que les syndicats étaient en conflit d'intérêt en soutenant les projets de coopératives des journaux et en négociant la suppression des régimes de retraite et des assurances collectives», avancent-ils.

Syndicats critiqués

De plus, les plaignants soutiennent que les syndicats ont fait obstacle et continuent de faire obstacle aux droits des plaignants avec l'aide de la CSN et d'Unifor et veulent maintenant qu’un expert évalue les dommages subis.

Enfin, les plaignants exigent que le Tribunal nomme un actuaire et un conseiller juridique pour que l'on sache les causes des déficits des régimes de retraite et leurs impacts sur leurs rentes.

Rappelons que l’ex-propriétaire de Groupe Capitales Médias (GCM), Martin Cauchon, a pu recevoir au moins 2 M$ en l’espace de quatre ans en rémunération quand il dirigeait l’entreprise endettée de 27 M$.

-D'autres détails suivront