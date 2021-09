De ma vie, je n’ai jamais vu pareil déferlement de haine envers les politiciens.

Presque toutes les pancartes que je vois lorsque je me rends au travail sont vandalisées.

Quand ce n’est pas la sempiternelle moustache, c’est la croix gammée, les insultes ou les trous dans les yeux.

NOS LÂCHETÉS

Dans le film d’horreur Frissons, sorti en 1975, le réalisateur canadien David Cronenberg nous montrait ce qui se passerait si les gens perdaient le contrôle de leur libido, s’ils laissaient libre cours à leurs désirs sexuels les plus fous.

Transformés en véritables zombies, ses personnages, devenus esclaves de leurs pulsions, passaient leur temps à forniquer – dans les ascenseurs, les commerces, les halls d’entrée d’immeubles, bref, partout.

Eh bien, j’ai l’impression de vivre dans un tel film, depuis quelque temps.

Sauf que ce n’est pas nos désirs sexuels les plus inavouables que nous exhibons au grand jour, sans honte, devant de purs inconnus.

C’est ce que j’appellerais nos petites lâchetés.

Nos jalousies, nos mesquineries, nos rancœurs.

TOMBER BIEN BAS

« Un homme, ça s’empêche, disait le père d’Albert Camus. Voilà ce que c’est un homme, ou sinon... »

Est-ce à cause des médias sociaux qui, par leur caractère anonyme, ont permis la libre circulation des propos les plus nauséabonds, transformant la fameuse « autoroute de l’information » en égout à ciel ouvert ?

Toujours est-il que maintenant, les hommes « ne s’empêchent plus ».

Ils se laissent aller.

Et on voit ce que ça donne.

On se croirait aux heures les plus sombres de l’Occupation française, quand tout le monde et sa sœur profitaient de l’anarchie générale pour balancer leurs voisins, leurs confrères de travail et même leurs proches.

Les Allemands n’avaient pas assez d’yeux pour lire toutes les lettres de dénonciation qu’ils recevaient.

C’est fou à quel point l’homme peut tomber bas lorsque le plancher de la décence cède.

LA TÊTE SUR LE BILLOT

Et après ça, les gens déplorent le fait qu’on n’a pas « les politiciens qu’on avait » !

Vous croyez que les gens d’envergure ont le goût de faire le saut en politique lorsqu’ils voient tout ce que nos élus doivent maintenant endurer, sept jours sur sept, 24 heures sur 24 ?

Le harcèlement, les insultes, les menaces ?

Comptons-nous chanceux qu’il y ait encore des hommes et des femmes qui ont le goût de mettre leur tête sur le billot et leur face sur une pancarte !

Avec le climat actuel, ça tient du miracle...

Pendant ce temps, à l’autre bout du monde, des gens courageux sont prêts à mourir pour avoir la chance de participer à des élections libres...

Nous nous comportons comme des bourgeois gavés comme des oies qui se plaignent que les p’tits fours de Chez Boulud ne sont plus frais comme avant alors qu’à nos pieds, des enfants crèvent de faim...

LE DÉCLIN DE L’EMPIRE

Vous voulez foutre une société par terre ?

Simple : pendant des décennies, ne parlez que de droits.

La charte des droits, la défense des droits, les droits et libertés...

Et ne prononcez jamais le mot « devoir ».

Après quelques années, vous vous retrouverez avec une horde d’ignares qui manifesteront pour avoir le droit de faire chier tout le monde.