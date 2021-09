Le Canadien de Montréal lance ses premiers NFT

Le tricolore surfe sur la vague des objets numériques et lancera, à compter de jeudi, ses tout premiers jetons non fongibles (NFT). Fait intéressant : aucune cryptomonnaie n’est requise!

Chaque paquet de NFT en contiendra quatre: des photos de l’équipe, des billets de match commémoratifs et une rondelle de match numérique à l’image de l’extraordinaire saison qui vient de se terminer. Les collectionneurs pourront vendre, acheter et échanger leurs NFT sur un «Marketplace» géré par une chaîne de blocs personnalisée. Rappelons qu’un jeton non fongible est un certificat d’authenticité délivré après l’achat d’un objet numérique via une plateforme dédiée.

« Dans la foulée d'une saison inoubliable, nous sommes ravis d'offrir aux partisans une façon unique de posséder un morceau numérique de notre histoire sous un format qui nous rappelle l'époque où l'on collectionnait les cartes traditionnelles», a expliqué France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH.

Les premiers paquets, d’une valeur de 25$ et de 50$, seront mis en vente dès jeudi 13h et seront offerts les mardis, jeudis et samedis du mois de septembre. Soyez avertis : le nombre de paquets sera très limité pendant la phase pilote du mois de septembre.

Pour en savoir plus sur les paquets disponibles et pour s’incrire, c’est ici.