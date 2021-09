Les conservateurs veulent moderniser les infrastructures au Québec

Les conservateurs ont continué leur opération de séduction au Québec en dévoilant mercredi leur plan pour financer plusieurs infrastructures régionales de la province, dont la construction du 3e lien et de la voie de contournement de Lac-Mégantic.

«Il faut plus de transports en commun, plus de transports ferroviaires, de meilleures routes et une connexion internet haute vitesse partout au pays», a déclaré le chef conservateur Erin O’Toole en campagne depuis Ottawa.

«On va investir des milliards de dollars dans des projets clés. Ces projets d’infrastructure vont créer des possibilités d’emploi, réduire les temps de déplacement et réduire les émissions de gaz à effet de serre», a-t-il poursuivi.

Si l’annonce du jour se concentrait sur les infrastructures partout au pays, les conservateurs ont tout de même dévoilé une liste d’une dizaine de projets qu’ils souhaitent financer au Québec. Certains de ces engagements prévoient de grands chantiers comme le financement à 40 % du 3e lien entre Québec et Lévis, une promesse que M. O’Toole avait déjà prise lors de la révélation de la «liste d’épicerie» du premier ministre québécois François Legault.

Autre dossier phare du gouvernement caquiste, la stratégie maritime Avantage Saint-Laurent, qui souhaite développer 10 zones d’innovation le long du fleuve, bénéficierait également d’un financement du fédéral sous un mandat conservateur.

La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été mise à l’honneur dans les projets ciblés, les conservateurs promettant de développer le port de Saguenay et la zone industrialo-portuaire de Grande-Anse, mais aussi d’étendre le réseau ferroviaire du Canadien National (CN) dans la région.

Au niveau ferroviaire, le Parti conservateur du Canada s’est engagé à construire «le plus rapidement possible» la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic, en Estrie. Rappelons qu’une entente de principe a déjà été signée en mai dernier entre la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) et Ottawa pour compléter le projet en 2023.

Les conservateurs souhaitent aussi appuyer le projet de train à grande fréquence (TGF) qui relirait Toronto à Québec avec un investissement pouvant aller jusqu’à 12 milliards $ sur 10 ans. La construction du volet Montréal-Québec ferait partie de leur première phase du projet.

Si le gouvernement Trudeau a confirmé au cours des dernières semaines des financements pour plusieurs aéroports régionaux québécois, le chef conservateur a également garanti une aide pour ces infrastructures et l’amélioration des installations de l’aéroport Jean-Lesage de Québec.

Pour les routes, les conservateurs ont notamment mentionné la prolongation de l’autoroute 73 en Beauce jusqu’à la frontière américaine et le doublement des voies de l’autoroute 55 dans le Centre-du-Québec.

Erin O’Toole a par ailleurs garanti une indemnisation des victimes de la pyrrhotite avec un financement de 50 millions $, une mesure qui avait déjà été dévoilée par des candidats conservateurs de la Mauricie, et de préserver l’eau douce du lac Saint-Charles.