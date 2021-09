L’Ontario opte à son tour pour le passeport vaccinal

L’Ontario va emboîter le pas au Québec en imposant à son tour un passeport vaccinal à compter du 22 septembre prochain.

Une preuve de vaccination sera ainsi exigée dans les lieux publics intérieurs pour les citoyens de 12 ans et plus, a tranché mercredi le gouvernement du premier ministre Doug Ford, qui s’était d’abord montré fermé à cette mesure.

Selon le gouvernement ontarien, la décision de mettre en place la preuve de vaccination a été faite en concertation avec le médecin hygiéniste de la province, le Dr Kieran Moore, pour freiner la remontée des cas de COVID-19.

La province la plus peuplée au pays veut ainsi protéger sa capacité hospitalière et éviter des fermetures de commerces comme lors des vagues précédentes de la pandémie.

Pour fournir une preuve de vaccination, les Ontariens devront télécharger ou imprimer leur reçu électronique de vaccin sur le portail de la province ou téléphoner à la Ligne provinciale de prise de rendez-vous pour la vaccination.

«Alors que la lutte mondiale contre le variant Delta se poursuit, notre gouvernement est déterminé à continuer de déployer tous les efforts pour assurer la sécurité de la population, protéger nos hôpitaux et minimiser les perturbations pour les entreprises», a dit le premier ministre Doug Ford, dans un communiqué.

«Selon les dernières données probantes et les meilleures recommandations d’experts, les certificats de vaccination augmentent nos chances de ralentir la propagation du virus tout en évitant le retour au confinement, a poursuivi le chef conservateur. Si vous n’avez pas encore reçu votre première ou votre deuxième dose de vaccin contre la COVID-19, veuillez le faire dès maintenant.»

Les Ontariens qui pourront prouver avoir reçu deux doses de vaccin le 22 septembre prochain, en confirmant leur identité avec une pièce d’identité avec photo, pourront ainsi accéder aux restaurants et aux bars, aux boîtes de nuit, aux espaces de réunion et d’événement, aux installations destinées aux sports, aux activités physiques et à l’entraînement physique individuel ainsi qu'aux événements sportifs.

La preuve vaccinale va par ailleurs permettre l’accès aux casinos, salles de bingo et établissements de jeux, aux concerts, festivals de musique, théâtres, cinémas, aux saunas, clubs échangistes et clubs d’effeuilleuses ainsi qu’aux établissements de course à l’intérieur.

«Nous savons que la vaccination est la meilleure protection contre la COVID-19 et le variant Delta», a indiqué de son côté la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott.

«Afin de protéger la santé et le bien-être des Ontariens et des Ontariennes, notre gouvernement offrira un outil supplémentaire qui encouragera encore plus de gens à se faire vacciner, a-t-elle poursuivi. De plus, cet outil offrira une protection supplémentaire aux personnes entièrement vaccinées qui souhaitent faire des activités en toute sécurité avec leurs proches et soutenir les entreprises locales.»