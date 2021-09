Maintenant plus de 1,5 million de Canadiens ont contracté la COVID-19

Le Canada a franchi mercredi la barre des 1,5 million de cas confirmés de la maladie à coronavirus.

• À lire aussi: COVID-19 au Québec: 690 cas supplémentaires, 2 nouveaux décès

• À lire aussi: Les libéraux martèlent leur discours sur la vaccination

En début d’après-midi, le pays comptabilisait 1 500 540 infections et 26 947 pertes de vie. Cette marque n’inclut bien sûr que les cas ayant été diagnostiqués lors de tests de dépistage ou lors de décès.

L’Ontario a ajouté mercredi 656 malades à son bilan, qui fait état de 566 206 cas cumulés. Treize décès ont été ajoutés, pour un total global de 9516 morts depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Au Québec, 690 cas ont été ajoutés ainsi que deux décès supplémentaires. À ce jour, 389 914 Québécois ont contracté la COVID-19, incluant 11 288 qui ont perdu leur combat contre le virus et ses variants.

Les hospitalisations dans la Belle Province sont en hausse (138, +7) ainsi que le nombre de lits occupés aux soins intensifs (40, +4).

En cette première journée de déploiement du passeport vaccinal, 86 % des Québécois âgés de 12 ans et plus ont reçu une dose de vaccin et 79 % sont complètement vaccinés.

Enfin, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ont respectivement déclaré 7 et 11 nouveaux cas.

La situation au Canada: