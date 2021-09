Ohtani, la meilleure saison de tous les temps

Il y a des citations qui ont marqué l’histoire du Québec et qui font encore partie de notre quotidien. Pour moi, celle qui résumait bien une discussion ou une opinion différente, c’est sans aucun doute lorsque le Capitaine Bonhomme déclarait « les sceptiques seront confondus ».

Le merveilleux monde du baseball est trop souvent entouré de statistiques et d’analyses qui viennent ternir la beauté du sport. Dans mon rôle d’analyste, je n’utilise pas des chiffres et encore des données analytiques pour déterminer si un joueur a du talent. Pour vous expliquer mon raisonnement, je retourne à mes années comme recruteur et adjoint au directeur du recrutement et développement des joueurs chez les Expos, Mel Didier.

Dans un premier temps, pour déterminer si un joueur a un talent exceptionnel, il faut le voir à l’œuvre dans un match et ensuite dans un camp d’évaluation. Si un lanceur dans un match d’une école secondaire ou universitaire ne retire aucun frappeur sur trois prises et qu’il accorde 10 coups sûrs, je n’ai pas besoin d’un radar pour m’indiquer la vitesse de ses lancers. Il n’a pas le talent pour jouer chez les professionnels.

Un frappeur qui claque deux circuits à plus de 360 pieds démontre qu’il a de la puissance. Je n’ai pas besoin de me faire dire que la balle a quitté le bâton avec beaucoup de vitesse. C’est logique, puissance et vitesse vont de pair.

Le comble du ridicule, c’est quand on calcule la vitesse avec laquelle un joueur négocie les 40 verges en ligne droite. Je m’excuse, le coureur ne dépasse jamais les 90 pieds en ligne droite. Le temps inférieur à quatre secondes du marbre au premier but est plus significatif que son chrono sur une course de 40 verges.

Pourquoi ai-je expliqué ces données ?

Pour justifier mon raisonnement que le lanceur-frappeur Shohei Ohtani connaît présentement la meilleure saison de tous les temps au baseball.

Pas de comparaisons

Depuis le début de la saison, on compare les performances éloquentes du joueur étoile des Angels de Los Angeles au légendaire Babe Ruth. C’est injuste pour les deux joueurs concernés. Le « Bambino » a détenu pendant plusieurs années le record pour la meilleure moyenne de points mérités en série mondiale.

Voici quelques saisons qu’il a connues au monticule avec les Red Sox de Boston avant d’être échangé aux Yankees de New York.

Attachez vos tuques !

Voici des chiffres assez éloquents du Babe : 18-8 et MPM de 2,44, 23-12 et MPM de 1,75, ainsi que 24-13 et MPM de 2,01.

Je ne peux oser comparer les chiffres au monticule d’Ohtani à ceux de Ruth.

Meilleur que le Babe au bâton

Cette saison, Ohtani a dépassé la marque de 40 circuits alors qu’il évolue aussi au monticule ou ailleurs au sein de la formation.

La meilleure production de circuits dans une saison pour Babe lorsqu’il lançait était 11 longues balles.

N’oublions pas que le frappeur de choix n’existait pas à l’époque du « Bambino ». Alors, mettons fin à cette fausse comparaison entre Ruth et Ohtani. C’est comme comparer une tarte aux pommes à une tarte aux bleuets. Les deux sont bonnes, mais les ingrédients sont différents.

Petite nuance

Malgré l’utilisation de stéroïdes, les Barry Bonds et Mark McGwire ont connu des saisons électrisantes pour établir la marque du plus grand nombre de coups de circuit en une campagne. Sans oublier la bataille entre Mickey Mantle et son coéquipier Roger Maris, remportée par ce dernier, pour dépasser la marque des 60 longues balles de Babe Ruth en une saison. En terminant, l’année de Ruth lorsqu’il a réussi 60 circuits, soit en 1927, a été éclipsée 34 ans plus tard en 1961.

Ohtani connaît présentement la meilleure saison de l’histoire du baseball, car il excelle autant au bâton qu’au monticule. Personne d’autre dans le livre des majeures n’a accompli cet exploit.

Pour les sceptiques qui sont confondus, « il connaît la meilleure saison, mais il n’est pas le meilleur joueur de l’histoire du baseball ».