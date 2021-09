Passeport vaccinal: les agences de sécurité fortement sollicitées

Les entreprises de services de sécurité sont fortement sollicitées par les commerces où le passeport vaccinal sera demandé. Les propriétaires de ces commerces sont à la recherche d’agents pour assurer la vérification du document de vaccination des clients.

Chez Sécurité Sirois, mardi, le téléphone ne dérougissait pas: restaurateurs et responsables de différents types de salles publiques étaient à la recherche d’agents de sécurité.

«On a eu quelques demandes cette semaine et, là, ça déboule beaucoup aujourd’hui», indique le propriétaire de l’entreprise, Martin Sirois, à moins de 24 heures de l’entrée en vigueur du passeport vaccinal.

Sans pouvoir s’avancer sur un nombre précis de requêtes, il estime à «plusieurs dizaines», les demandes qu'il a reçues.

Il lui sera malheureusement impossible de combler toutes les demandes, faute d’effectifs, et il se doute que plusieurs autres entreprises de sécurité sont fortement sollicitées.

«Ça doit être l’asile partout», termine-t-il.

Des services populaires

C’est effectivement le cas chez Haute Protection La Capitale.

«On en a reçu plusieurs [demandes], autant à la ville de Québec, que celle de Montréal et de Trois-Rivières», indique Maxime Parent, superviseur au centre opérationnel de l’entreprise.

«On en a eu une bonne cinquantaine, voire une soixantaine, juste pour Montréal et Québec», précise-t-il, ajoutant du même souffle avoir été en mesure de combler tous les besoins pour le moment.

Chez Production Sécurité, les demandes ont également été nombreuses, mais l’entreprise n’a accepté que très peu de mandats, comme la plupart de ses agents sont déjà affectés à l’un ou l’autre de ses contrats.

«On est déjà très sollicités avec les hôpitaux et nous sommes déjà surchargés de sollicitations, alors on a pris très peu de mandats», précise Éric Cantin, vice-président aux opérations, ventes et marketing.

Sans surprise, Garda a également été sollicitée pour ses agents de sécurité. Par courriel, l’entreprise a indiqué avoir reçu des demandes de clients réguliers, mais aussi de nouveaux clients, sans toutefois vouloir les quantifier.

