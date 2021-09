Passeport vaccinal: les sports dans les écoles secondaires n’y échapperont pas

Le passeport vaccinal fait aussi son entrée dans les écoles secondaires de la province, où il est désormais obligatoire pour pratiquer certaines activités parascolaires comme les sports d’équipe. Alors que des écoles attendent toujours des précisions à ce chapitre, d’autres passent à l’action.

Au Séminaire des Pères Maristes à Québec, les élèves de 13 ans et plus qui veulent s’inscrire à une activité parascolaire pour laquelle le passeport vaccinal est exigé devront dès jeudi matin se présenter à l’auditorium pour faire valider leur preuve de vaccination en version numérique ou papier.

«On n’a pas encore eu de consigne précise, mais on a décidé d’aller de l’avant. Notre football commence en fin de semaine, on ne peut plus attendre. On va faire le travail manuellement», affirme son directeur, François Sylvain.

Les membres du personnel utiliseront alors l’application «Vaxicode Verif», comme le feront les propriétaires de gym ou de restaurant.

Les directions régionales de santé publique devraient faire parvenir aux écoles secondaires des listes indiquant quels élèves sont adéquatement vaccinés ou non, mais plusieurs écoles n’avaient pas reçu ces informations mardi.

Ce délai ne devrait toutefois pas retarder le début des activités parascolaires qui se mettent habituellement en branle plus tard en septembre, indique-t-on dans le réseau public.

Un frein à la motivation scolaire

Dans les écoles secondaires de Montréal, on s’inquiète de l’impact du passeport vaccinal sur la motivation des jeunes, alors que le taux de vaccination est d’à peine 57% chez les 12-17 ans. Dans l’ensemble de la province, cette proportion grimpe plutôt à 69%.

«Ce sont dans nos quartiers avec nos jeunes les plus vulnérables que l'on constate les plus faibles taux de vaccination et ce sont ces élèves-là pour qui parfois ces activités représentent l’ultime motivation pour demeurer à l’école», affirme Kathleen Legault, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire.

Cette dernière voit d’ailleurs une «contradiction» entre l’imposition du passeport vaccinal dans les écoles secondaires et «les sommes faramineuses» qui ont été investies par le gouvernement Legault pour permettre à chaque élève d’avoir accès à une heure d’activité parascolaire par jour.

«Comment on peut expliquer qu’un gouvernement qui a tant vanté l’importance des activités parascolaires n’en ait pas assuré l’accessibilité?», lance Mme Legault.