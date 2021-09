Précisions sur le passeport vaccinal

Obligatoire depuis mercredi, le passeport vaccinal suscite encore bien des interrogations auxquelles Robert Maranda, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSS), a répondu, sur les ondes de TVA Nouvelles.

Pour les mariages et les funérailles, le passeport vaccinal n’est pas exigé, a expliqué Robert Maranda, en entrevue avec Julie Marcoux. Toutefois, si les réceptions comportent plus de 25 invités, le passeport vaccinal sera essentiel. Les règles concernant le port du masque restent les mêmes.

Dans le cadre d’événements sportifs professionnels, la preuve vaccinale sera exigée. Or, dans le cadre d’événements amateurs où moins de 250 personnes sont assises, le passeport ne sera pas nécessaire, a fait savoir le porte-parole du MSS, mercredi. Si toutefois les spectateurs sont debout, le passeport vaccinal devient essentiel, comme pour un match du CF Montréal ou des Alouettes de Montréal.

«Si vous allez voir la partie de hockey ou de soccer parascolaire de votre enfant, et que vous êtes moins de 250 personnes assises, vous n’aurez pas besoin du passeport vaccinal», a-t-il mentionné à TVA Nouvelles.

Restaurants et aires de restauration dans les centres commerciaux

Récupérer une commande pour emporter dans une aire de restauration ne nécessitera pas de preuve vaccinale. En revanche, s’y assoir pour y manger le sera.

Des agents de sécurité auront le mandat de circuler aux tables pour la vérifier.

Obtenir sa preuve d’une autre manière que par l’application?

Il est possible d’appeler le ministère de la Santé au 1 877 644-4545 pour recevoir sa preuve par la poste. Robert Maranda a précisé sur les ondes de TVA Nouvelles que le système devait traiter un nombre élevé de demandes. L’opération pourrait ainsi prendre plusieurs semaines.

Le passeport sanitaire est exigé dans les bars, les restaurants (incluant les terrasses), les événements extérieurs de plus de 50 personnes et les salles de spectacles, cinéma et événements sportifs.

Il est aussi requis dans les casinos et maisons de jeux (incluant les activités de Bingo), les arcades, les salles de billard et les salons de quilles, mais aussi sur les sites thématiques extérieurs, comme les parcs d’attractions, centres d’amusement, centres récréatifs, parcs aquatiques et zoo.

La preuve vaccinale est aussi demandée pour les sports d’équipe ou activités physiques impliquant des contacts fréquents ou prolongés, pratiqués à l’extérieur, y compris à l’occasion d’une activité parascolaire, tous les sports intérieurs et pour les croisières et les congrès.