Rentrée gâchée par des complotistes

Des militants anti-mesures sanitaires sont venus gâcher la rentrée scolaire de centaines d’élèves et choquer de nombreux parents en manifestant devant une école primaire de Lanaudière, ce matin.

Vers 7 h 30 une poignée de manifestants se sont présentés devant l’école primaire Notre-Dame à Saint-Roch-de-l’Achigan dans Lanaudière, où se déroulait la rentrée, pour « dire non à la dictature de François Legault et Horacio Arruda » et propager des théories du complot.

«Alors qu’il n’y a jamais eu de pandémie, ils imposent le masque aux enfants alors que les parents ont le droit d’aller au restaurant sans être masqués», a scandé d’entrée de jeu l’un des manifestants dans un mégaphone, selon ce qu’on peut entendre dans une vidéo qui circule sur les médias sociaux.

Parents furieux

Plusieurs parents frustrés de voir la rentée des enfants être perturbée n’ont pas pris de temps pour venir confronter les manifestants ce qui a donné lieu à des échanges tendus.

«Les enfants sont stressés par vous, ils n’entendent même pas ce que les enseignants leur disent», a lancé une dame devant les protestataires

Sébastien Marcil

Parent

Sébastien Marcil, dont le fils de cinq ans amorçait son premier jour de maternelle, dénonce que ces «hurluberlus» aient choisi une école pour exprimer leurs convictions.

«Il fallait être pas mal effronté pour venir gâcher cette rentrée-là, surtout après l’année qu’on a vécue où il y a des centaines d’enfants qui ont hâte de retrouver leur classe dans un contexte aussi normal que possible», s’est-il insurgé en entrevue avec le Journal.

Intervention policière

La Sûreté du Québec (SQ) est intervenue une dizaine de minutes après l’arrivée des manifestants pour leur demander d’arrêter d’utiliser le mégaphone, car cela perturbait la rentrée.

«Les policiers ont été appelés pour assurer la sécurité des membres du personnel et des enfants sur les lieux. Il y a eu quelques échanges houleux entre manifestants et parents choqués de la situation», a expliqué la porte-parole Marythé Bolduc.

Aucune arrestation n’a été effectuée, mais les policiers ont donné un constat d’infraction à un manifestant en lien avec un règlement municipal.

«On ne peut pas empêcher les gens de manifester, mais on va être là pour s’assurer que les lois et règlements sont respectés», a précisé Mme Bolduc.