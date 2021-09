Rentrée sur Noovo: le contenu québécois en vedette

La rentrée télé de Noovo sera axée sur les productions d’ici. Portées par des visages connus, trois nouveautés de fiction québécoises très différentes se dévoileront dans la semaine du 12 septembre.

L’humoriste Arnaud Soly transposera son univers de folie au petit écran avec «Club Soly» (lundi, 19 h 30), une émission de sketchs sur l’actualité à laquelle prendront part des collègues tels que Virginie Fortin, Katherine Levac et Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Catherine-Anne Toupin et Vincent Leclerc se lanceront quant à eux dans l’arène politico-médiatique en tenant le haut de l’affiche de «Moi non plus!» (mardi, à 19 h 30), imaginée et développée par la première. Devant les caméras, tout les opposera.

Puis, Charlotte Aubin enfilera le costume d’une talentueuse patineuse de vitesse de courte piste pour «Virage» (mercredi, 20 h), une série librement inspirée du parcours de la primée Marianne St-Gelais. Marie-Thérèse Fortin, Sylvain Marcel et Émile Schneider prendront également part à l’aventure.

«Un an après le lancement de Noovo, nous sommes heureux d’annoncer que le contenu d’ici occupera la presque totalité de l’offre en heures de grande écoute avec plus d’une trentaine de productions originales», a laissé savoir, mercredi, Suzane Landry, vice-présidente, Développement de contenu, programmation et information de Bell Média.

PHOTO COURTOISIE

Ils seront de retour

Aussi, fortes de leur succès, trois comédies se poursuivront, à commencer par «Entre deux draps» (mercredi, 19 h 30) et «Max et Livia» (jeudi, 19 h 30).

À elles s’ajoutera, avec l’arrivée de l’hiver 2022, la bande de «Contre-offre» qui fera une fois de plus rimer l’immobilier avec le rire.

Le clan de «Petits secrets: grands mensonges» s’immiscera tout de même, comme d’autres productions américaines, dans cette mer québécoise. Ceux et celles qui n’ont pas encore eu la chance d’apprécier l’acclamée série américaine «Petits secrets: grands mensonges» - dont la première saison a été réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée - pourront se reprendre à compter du 29 octobre.

En compétition

Outre les oeuvres de fiction, Noovo a décidé de miser sur des émissions où les participants auront grandement leur mot à dire.

Phil Roy pilotera donc la compétition musicale «Qui sait chanter?» (lundi, 20 h) aux côtés des panélistes régulières Rita Baga et Roxane Bruneau. Ensemble, elles devront départager les chanteurs dignes de ce nom et les imposteurs.

Marie-Lyne Joncas présentera pour sa part des artistes de la relève de l’humour, le temps de nouveaux épisodes de la production «Le prochain stand-up» (jeudi, 20 h). Les trois juges: Mariana Mazza, P.-A. Méthot et Louis Morissette.

De son côté, Jay Du Temple accompagnera les candidats «d’Occupation double dans l’Ouest» (dimanche au jeudi, à 18 h 30) pour une autre virée afin de trouver l’amour.

Noovo donnera le coup d’envoi de sa nouvelle programmation avec «La fête de la rentrée» programmée le 12 septembre à 20 h.