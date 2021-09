Réseau de fraudeurs de PCU démantelé à Rouyn-Noranda

Un réseau criminel qui aurait notamment fraudé des personnes âgées, ainsi que la Prestation canadienne d'urgence (PCU), a été démantelé par la Sûreté du Québec, mardi, à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.

L’opération visait un réseau de fraudeurs qui opérait principalement à Rouyn-Noranda, mais également dans d’autres villes de la province.

«Le réseau de fraudeurs est suspecté d’avoir effectué différentes fraudes de type PCU, grand-mère, vol d’identité, production de faux et achat de faux contrats avec fausses pièces d’identité», a indiqué le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Au total, le montant des fraudes commises s’élèverait à 112 000 $, dont environ 46 000 $ provenant de prestations de PCU.

Les cinq perquisitions effectuées lors de l’opération ont notamment permis la saisie de fausses monnaies canadienne et américaine, de pièces d’identité frauduleuses, de notes d’informations bancaires manuscrites, de plusieurs cartes bancaires avec différentes identités, d'ordinateurs, d'imitations d’armes à feu et de stupéfiants (cocaïne et méthamphétamine).

Un premier suspect a été arrêté mercredi matin dans cette affaire. L’homme de 22 ans a été libéré par voie de sommation.

Les autorités ont prévenu que «d’autres arrestations sont à prévoir».