Sept ans de prison pour avoir déchargé son arme à feu

Un individu qui semble incapable de se passer de son arme à feu a écopé de sept ans de pénitencier pour avoir tiré dans un bar, blessant au passage une cliente, ainsi que pour avoir visé un cycliste.

«Les deux fois, il était sous le coup d’une interdiction de posséder une arme à feu», a déploré le juge Yves Paradis avant de condamner Amine Mohammed Khabbaz, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Khabbaz, 28 ans, avait commis ses crimes au début de 2018, alors que des juges commençaient à mettre en garde contre la prolifération des armes à feu dans la métropole.

L’accusé se trouvait alors au bar Lucky 7, dans le quartier Saint-Michel, quand, après une heure de «discussion animée», il est parti pour revenir immédiatement après pour décharger son arme au hasard, blessant une cliente. Il a réussi à prendre la fuite et la clientèle de l’établissement, connu pour être fréquenté par des membres de gangs, n’a pas collaboré avec la police.

Un simple regard

Puis, trois mois plus tard et pendant qu’il circulait en voiture, Khabbaz a croisé le chemin d’un cycliste. Après un simple échange de regards, une discussion s’est entamée entre l’accusé et la victime.

«Pendant que le plaignant se dirigeait vers une caserne, [Khabbaz] a fait feu à une reprise, a expliqué le magistrat. La victime n’a pas été atteinte.»

Quelques semaines plus tard, Khabbaz et des complices ont commis une introduction par effraction pour cambrioler la résidence, mais, surpris par les occupants, ils se sont excusés avant de prendre la fuite.

«Il a été identifié grâce à une empreinte digitale», a expliqué le magistrat.

À la suite d’une entente entre Me Gunar Dubé de la défense et de Me Pascal Dostaler de la Couronne, Khabbaz a finalement écopé de sept ans de pénitencier.

Et même si l’accusé ne semble pas enclin à respecter les interdictions de posséder des armes à feu, le juge lui en a quand même rajouté une, qui sera valable à vie.

Compte tenu de la détention préventive, il lui reste un peu moins de deux ans à purger, à la suite de quoi il devra se soumettre à une probation de deux ans.