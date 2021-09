Stéroïdes: de nombreuses réactions à la suite du rapport du coroner Dominique Émond

Les réactions sont nombreuses au lendemain de la publication d'un rapport du coroner Dominique Émond qui met en lumière les dangers liés à la consommation de stéroïdes dans le cadre du décès d'un Saguenéen de 25 ans en juillet 2019.

Les professionnels de l'entraînement constatent que les consommateurs sont de plus en plus jeunes et prêts à tout pour obtenir le physique parfait.

«Je vois des jeunes qui arrivent ici avec leurs objectifs, où ils veulent se rendre avec leur physique, mais ce sont des mineurs de 15 ou 16 ans seulement», a expliqué mercredi Philippe Bergeron, le directeur du Centre Multi-Forme d'Arvida, à Saguenay.

«Ils passent à côté de tout ce qui est bon pour leur santé juste pour prendre de la masse musculaire et bien paraître. Ils pensent tout connaître parce qu'ils ont lu des choses sur internet, mais l'important c'est d'aller voir les bons professionnels», a-t-il ajouté.

«Il faut être patient, constant et bien s'entourer, a assuré le kinésiologue Samuel Lebreux. Il est important d'être conseiller par une personne qui va t'encourager à obtenir de bons résultats pour ta santé et non pour la performance.»

Selon lui, c'est souvent la rapidité des résultats obtenus qui poussent les jeunes à se tourner vers ce type de produits.

«La personne commence par de petits dosages. Elle a de bons résultats, mais c'est comme tout, le corps fini par s'adapter. Elle veut plus de résultats, elle va donc augmenter le dosage et ne sera plus capable de s'en sortir. Ça peut devenir une dépendance», a-t-il précisé à TVA Nouvelles.

«On n'endosse pas ça», a affirmé le propriétaire du Complexe Fitness Santé du secteur Jonquière, Christian St-Gelais.

Il admet d'ailleurs qu'il n'est pas facile d'intervenir auprès des consommateurs pour les sensibiliser aux dangers.

«On se fait souvent dire de nous mêler de nos affaires», a-t-il précisé.

Mais attention, préviennent ces professionnels, parce qu'il est faux de penser que tous les jeunes sportifs ne connaissent pas les risques liés à la consommation de stéroïdes.

La majorité de ceux qui fréquentent les gyms et s'entraînent le font avant tout pour leur santé et parce qu'ils sont passionnés.

Rappelons que le décès de Michaël Gagnon, 25 ans, en juillet 2019, n’est pas dû à un coup de chaleur survenu sur son lieu de travail, mais à un entraînement trop intensif et à la consommation de produits dopants, a statué le coroner Dominique Émond dans son rapport rendu public mardi.