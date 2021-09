TeraXion bientôt vendu pour 200 M$CAN

La société américaine indie Semiconductor s’apprête à mettre le grappin sur l’entreprise québécoise TeraXion, dont certains produits ont été installés, ces dernières années, dans des satellites de la NASA. La transaction est estimée à environ 159 millions $US, soit plus ou moins 200 millions $CAN.

Mardi, à la clôture des marchés boursiers, indie a annoncé avoir signé une entente d’acquisition avec les propriétaires de la compagnie de Québec spécialisée dans la conception et la fabrication de composants de pointe, notamment pour le marché des communications et de la fibre optique.

Fondée à Québec en 2000, TeraXion compte environ 170 travailleurs et possède à son actif une trentaine de brevets mondiaux. L’entreprise exporte à l’international environ 95 % de ses produits.

TeraXion et indie, dont le siège social est en Californie, collaboraient déjà sur la conception de capteurs optiques destinés pour le secteur de l’automobile. La compagnie d’ici a aussi dans son portefeuille des technologies de laser.

«Étant donné le rôle crucial joué par le LiDAR pour atteindre les plus hauts niveaux de sécurité pour les voitures à conduite assistée et autonome, nous sommes ravis d'accueillir l'exceptionnelle équipe de conception de TeraXion», a indiqué Donald McClymont, chef de la direction d'indie.

Pour l’heure, il ne serait pas question de déménager les bureaux situés dans la Capitale-Nationale. Il n’a pas été possible de savoir si les nouveaux propriétaires prévoyaient conserver tous les emplois.

indie a toutefois confirmé que le président et chef de la direction de TeraXion, Ghislain Lafrance, se joindra à son équipe de haute direction. Il continuera de piloter les activités du groupe en sol québécois.

Dans le cadre de cette transaction, qui devait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre 2021, la société américaine versera 80 millions $US en espèces, soit 100 millions $CAN. Les propriétaires de TeraXion recevront également huit millions d'actions ordinaires d'indie.

En 2016, rappelons que la direction de TeraXion avait racheté les parts de ses actionnaires externes, notamment le Fonds de solidarité FTQ, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Fondaction.

Indie est un fournisseur de solutions de semiconducteurs et logicielles pour de multiples modalités de capteur, allant des systèmes avancés d'assistance à la conduite jusqu'aux véhicules autonomes, peut-on lire dans un communiqué. L’entreprise possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Chine.