Un aménagement pour les surfeurs et kayakistes sur le fleuve

La Ville de Montréal a inauguré mercredi l’aménagement de la «Vague à Guy» dans l'arrondissement de LaSalle, qui permettra un accès sécuritaire à l’eau grâce à un investissement de 2 millions $.

«Nous devons saisir toutes les occasions qui s’offrent à nous pour améliorer l’accès à l’eau de notre métropole et ce premier accès formel à la «Vague à Guy» est un geste concret nous permettant d’y parvenir», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Situé dans les rapides de Lachine, l’endroit offre une vague éternelle qui reste au même endroit. Il s’agit d’un premier aménagement formel venant reconnaître la valeur sportive et touristique de l’endroit, qui était déjà fréquenté par les amateurs.

Les investissements permettront un accès plus facile et limiteront les impacts sur l’environnement et sur l’érosion des berges.