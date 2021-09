Une femme de Trois-Rivières s'insurge contre la gestion des logements

Le taux d'inoccupation à Trois-Rivières dépasse à peine les 1% et une Trifluvienne victime de la crise du logement a décidé de prendre les grands moyens pour sensibiliser les gouvernements. Elle dort dans une tente à côté de l'hôpital depuis le 23 août et n'a rien avalé en six jours.

Jacinthe Comeau veut mettre la crise du logement à l'avant-plan. La militante a entamé une grève de la faim vendredi et elle survit en buvant de l'eau. Elle interpelle les gouvernements afin que l’état d’urgence soit décrété concernant l’accès aux logements sociaux et abordables.

«C’est un cri du cœur que je lance. [...] Si l’état d’urgence a été décrété pour la crise sanitaire, alors pourquoi on ne le fait pas avec les logements?»

La dame a quitté son logement cet été de son propre gré en raison de l'état de l'endroit. Depuis le 23 août, c'est à côté de l'hôpital qu'elle a installé son campement. Si elle ne se qualifie pas de sans-abri, elle milite pour d'autres qui sont plus vulnérables face à la crise. «La neige s’en vient et encore beaucoup de gens ont de la misère à se loger.»

Mercredi, elle a reçu le soutien de plusieurs citoyens venus l’encourager. Le candidat du NPD dans Trois-Rivières Adis Simidzija l'a visitée, lui qui dit être issu d'un milieu modeste. «Ce que madame Comeau fait, ça vient me chercher. Les difficultés dont on parle aujourd’hui, je les ai vécues. Ma famille et moi sommes arrivés ici en tant que réfugiés et on a eu beaucoup de difficultés à se trouver un logement. Imaginez, c’était il y a 23 ans.» Il déplore que l’enjeu ne soit pas présent dans la campagne. «À Trois-Rivières, c’est un gros problème et je suis le seul des candidats à en parler.»

Le taux d'inoccupation des logements à Trois-Rivières a atteint un creux en 2020 à 1,3%. Et selon Info Logis Mauricie, ça ne se réglera pas avec l’arrivée de logements sociaux à court terme. Quatre projets sont sur la table en Mauricie, mais ils visent des clientèles spécifiques, explique la coordonnatrice Carol-Ann Côté. «Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles unités qui sont prévues dans la prochaine année. Il n’y a rien qui va aboutir.»

Elle souligne que la refonte du programme gouvernemental AccèsLogis, qui vise à favoriser la création de logements sociaux, est désuète et doit être repensée. «On nous dit que le ministère de l’Habitation travaille là-dessus, mais il ne faut pas avoir trop d’espoirs à court terme.»

Jacinthe Comeau ne sait pas quand se terminera sa grève de la faim. Elle compte tenir le plus longtemps possible. Elle a toutefois un message pour les politiciens : «Je suis têtue comme eux et je vais aller jusqu'au bout.»