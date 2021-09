Une victime de la thalidomide qui attend toujours d'être indemnisée par Ottawa

À 70 ans, Pierre Cabana attend toujours d'être indemnisé par Ottawa. Les médecins le reconnaissent comme une victime de la thalidomide, un médicament utilisé dans les années 1950 et 1960 pour soulager les nausées des femmes enceintes. Or, ce médicament a mené à des malformations congénitales, comme celles de ce Thetfordois, né sans pieds ni mains.

Il remplit tous les critères pour être indemnisé sauf un: il est né avant que Santé Canada approuve le médicament.

M. Cabana est né en 1951 alors que les dates d'admissibilité sont de 1957 à 1967.

«Mon père était médecin et il avait accès à des échantillons. Aussi, on sait que ce médicament-là est sorti après la Deuxième Guerre mondiale, alors, automatiquement, il y en avait sur le marché.»

Depuis 2019, le député fédéral de Mégantic-L'Érable, Luc Berthold, a multiplié les démarches auprès de la ministre de la Santé pour qu'elle modifie les dates d'admissibilité ou encore qu'elle fasse une exception. Mais en vain.

«C'est vraiment une décision politique qui doit être prise autour de la table du cabinet, donc tant et aussi longtemps que les conservateurs ne sont pas là, on doit faire des pressions auprès de la ministre [libérale] et on doit faire des pressions sur le cabinet actuel de M. Trudeau», a expliqué mercredi Luc Berthold, qui est à nouveau candidat pour les conservateurs dans Mégantic-L'Érable.

Une fois reconnues, les victimes reçoivent un montant non imposable de 250 000 $, en plus d'une allocation libre d'impôt pouvant aller jusqu'à 100 000 $ par année.

Conscient que la partie est loin d'être gagnée, Pierre Cabana travaille à temps partiel à la polyvalente de Thetford Mines, question de pouvoir joindre les deux bouts.