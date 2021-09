ST-ONGE, Olivette Gagnon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 mars 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Olivette Gagnon, épouse de feu M. Louis-Aimé St-Onge, fille de feu Arthur Gagnon et de feu Marie-Ange Poulin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Gaétane Bisson) et Lyse (Richard Jacob); ses petits-enfants: Éric (Claudia St-Louis), Guy (Chantal Lessard) et feu Luc St-Onge, Bryan Jacob (Andréa) et Sarah Jacob; ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petit fils; ses frères et soeurs: feu Jean-Luc (feu Mariette Plouffe), feu Jeanne d'Arc (feu Hervé Rouleau), feu Simone (feu Abraham Anto), feu Gérard (Gisèle Vachon), feu Jeannine (feu Noël Maheux) et feu Jean-Louis (feu Thérèse Roberge); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille St-Onge ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.Dons à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.La famille vous accueillera le vendredi 10 septembre de 19h à 22h et le samedi 11 septembre de 9h à 10h45 au6100, BOUL. WILFRID-CARRIER, LÉVISet par la suite une cérémonie dont l'assistance sera limitée à 96 personnes sur invitations seulement, aura lieu à la chapelle du complexe.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie via notre sitele samedi 11 septembre à 11h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur "voir la cérémonie".GROUPE GARNEAU THANATOLOGUE 418 839-8823