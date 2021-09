Accusé de pornographie juvénile: il infiltre un groupe de discussions sur la faune pour leurrer sa victime

Un homme dans la vingtaine, qui aurait tenté de leurrer et d’inciter une jeune ado à avoir des contacts sexuels avec lui après l’avoir repérée dans un groupe de discussion sur les aquariums, a été arrêté jeudi matin en Outaouais.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a procédé à l’arrestation de Maxim Brisson, 24 ans, pour des infractions criminelles en matière de pornographie juvénile et de leurre d'enfant.

Au cours de la dernière année, Brisson aurait communiqué à de multiples reprises avec une jeune fille, alors âgée de 14 ans, dans le but de l'inciter à lui envoyer des photos intimes et d’avoir des relations sexuelles.

Le suspect aurait d'abord établi un lien avec sa victime sur un groupe Facebook où les citoyens échangent au sujet d'aquariums et de la faune aquatique. Après avoir communiqué avec la victime sur Facebook et Messenger, le suspect aurait poursuivi les échanges sur Instagram ainsi que sur Snapchat et aurait utilisé sa vraie identité sur chacune des plateformes employées pour leurrer la jeune femme.

L'individu aurait eu des conversations à caractère sexuel avec elle et lui aurait demandé à plusieurs reprises d'envoyer des photos intimes. Le suspect lui aurait aussi offert une rétribution monétaire en échange de services sexuels, ce qu'elle a toujours refusé.

L’homme de Gatineau fera maintenant face à des accusations de leurre, d’incitation à des contacts sexuels, de possession de pornographie juvénile et d’extorsion.

Le SPVG a des raisons de croire que le résident de Gatineau aurait pu faire d'autres victimes, à Gatineau comme ailleurs au Québec, et invite les parents à vérifier si leurs enfants ont été en contact avec Brisson via les réseaux sociaux.

L'enquête se poursuit et d'autres accusations pourraient s'ajouter.

Toute personne ayant de l'information au sujet de cette enquête ou qui croit avoir été victime de cet individu peut communiquer avec le sergent-détective Jean-Michel Lapointe en composant le 819 243-2345, poste 6029.

Des outils, conseils et ressources d'aide au sujet du partage d'images intimes sont disponibles dans le site Internet du SPVG au police.gatineau.ca, dans la section sur le programme de prévention #Gardeçapourtoi.