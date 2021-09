MICHAUD, Normand



De Laval, à Blainville, le 31 août 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Normand Michaud, fils de feu M. Maurice Michaud et de feu Mme Elsie Taylor.Il laisse dans le deuil sa soeur Linda et son frère Richard ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 6 septembre de 10h à 13h au:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire ce même lundi 6 septembre, à 13h, en la chapelle du complexe, suivra l'inhumation au cimetière Saint-Louis-de-France, Brownsburg-Chatham.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.La famille tient à remercier le personnel du CLSC des Laurentides département des soins palliatifs pour leurs bons soins.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation Rêves d'enfants.