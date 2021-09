Brent Lakatos surpasse André Viger

(Sportcom) - Au lendemain de sa brillante performance au 100 m T53, Brent Lakatos a décroché une quatrième médaille d’argent aux Jeux paralympiques de Tokyo, jeudi.

Le Québécois a terminé au deuxième rang de la finale du 800 m T53 avec un temps de 1 min 36,32 s. Sous une forte pluie, le Thaïlandais Pongsakorn Paeyo a été le premier à franchir l’arrivée, améliorant le record paralympique avec un chrono de 1:36,07. Le Français Pierre Fairbank, 50 ans, a raflé la médaille de bronze.

«Je voulais me placer à l’avant dès le début de la course et conserver un bon rythme par la suite. J’aurais dû accélérer plus rapidement, mais [Pongsakorn] Payeo a été plus fort», a commenté Lakatos après l’épreuve.

Comme il l’a déjà fait à maintes reprises au cours de sa carrière, celui-ci a marqué l’histoire de son sport en ajoutant une 11e médaille paralympique à son palmarès. L’athlète de Dorval devance ainsi André Viger, lui qui l’avait initié au sport à ses débuts.

«C’est spécial d’avoir récolté autant de médailles au cours de ma carrière. André Viger serait assurément fier de moi, il était une bonne personne et j’aurais aimé pouvoir partager ce moment avec lui.»

Lakatos bouclera les Jeux paralympiques de Tokyo au marathon prévu dimanche. Et cette fois-ci, il espère terminer avec l’or au cou.

«Ça commence à faire beaucoup de médailles d’argent, mais l’objectif est encore d’en gagner une en or à Tokyo. Je suis content d’avoir deux jours de repos avant le marathon. Je vais me reposer la veille de la course et j’ai hâte de participer à cette épreuve. Ce ne sera pas facile, mais je suis prêt à relever le défi», a-t-il conclu.