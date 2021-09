DUBOIS PRIMEAU, Pauline



De Blainville, le 24 août 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Pauline Primeau Dubois, épouse de feu M. Roger Dubois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Serge), Daniel et Yollande, ses petits-enfants Véronique (Jonathan), Roger (Sophie) et Jessica (Steven), ses arrière-petits-enfants Jérémie, Angela, Mia et Tyson, son frère Gilles, sa soeur Lyse, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux(ses) amis(es) précieux(ses).Mme Primeau Dubois fut confiée au:418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8L'exposition aura lieu le lundi 6 septembre 2021 de 12h à 16h. Une réunion de prières suivra directement sur place à 16h.L'inhumation aura lieu le mardi 7 septembre 2021 à 15h au Cimetière Urgel Bourgie de Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de fleurs ou des dons à la Fondation Gilles Primeau.