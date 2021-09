Deuxième trimestre de 2021: des revenus de près de 2 milliards pour BRP

La croissance des revenus de Bombardier Produits récréatifs (BRP) se poursuit, elle qui a enregistré des revenus de près de 2 milliards $ au deuxième trimestre de 2021.

Les revenus ont bondi de 54 % pour atteindre 1,9 milliard $, comparativement à 1,23 milliard $ l’an dernier.

Le fabricant de véhicules récréatifs basé à Valcourt, en Estrie, a déclaré jeudi des gains de 212,9 millions $, ou 2,46 $ par action, pour le trimestre qui s’est terminé le 31 juillet dernier.

L’an dernier, à pareille date, BRP avait enregistré des bénéfices de 126,1 millions $, ou 1,43 $ par action.

Le bénéfice net normalisé au deuxième trimestre 2021 a été de 249,5 millions $, ou 2,89 $ par action, comparativement à 100,9 millions $, ou 1,14 $ par action en 2020.

«Ces excellents résultats s’expliquent par la vigueur soutenue de la demande, les gains de parts de marché, les tendances favorables attribuables aux nouveaux consommateurs, ainsi que la capacité de nos équipes à affronter un contexte difficile en matière de chaîne d’approvisionnement», a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP.

Pour un deuxième trimestre consécutif, l’entreprise a effectué un remboursement net de la dette d'approximativement 300 millions $ US et versé 650 millions $ aux actionnaires au moyen de rachats d’actions et du paiement de dividendes trimestriels.

«Nous envisageons l’avenir avec optimisme en raison de la demande soutenue pour nos produits, de nos lancements de nouveaux produits excitants et de notre capacité additionnelle en ligne qui sera mise en place au cours des prochains mois. En raison de ces perspectives positives, et après avoir tenu compte des problèmes persistants liés à la chaîne d’approvisionnement et à la logistique, nous avons rehaussé nos prévisions générales pour l’exercice 2022», a expliqué M. Boisjoli.

BRP distribue ses produits dans plus d’une centaine de pays. Sa gamme de marques et de produits comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo et les véhicules tout-terrain Can-Am.