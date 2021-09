Gala remis par GYM : le WBC donne son accord

Le World Boxing Council (WBC) a donné son aval au report du gala du Groupe Yvon Michel (GYM) qui doit culminer avec un combat de championnat du monde des poids super-lourds-légers entre Oscar Rivas et Bryant Jennings, à Montréal.

C’est ce qu’a indiqué le journaliste Mathieu Boulay, du «Journal de Montréal».

Le promoteur a décidé de repousser le gala, initialement prévu le 17 septembre, en raison de l’état de santé de Jeanette Zacarias Zapata. Après avoir subi le K.-O. aux mains de Marie-Pier Houle, samedi, la Mexicaine luttait toujours pour sa vie selon le dernier bilan rendu public mercredi.

GYM a ainsi jugé qu’il était impossible de lancer la promotion de l’événement comme prévu, lundi, en raison des circonstances.

Les réseaux ESPN et Top Rank avaient rapidement donné leur appui, offrant les dates du 15 et du 22 octobre pour la reprise. La Régie des alcools, des courses et des jeux avait également donné son aval. Mais le WBC s’est fait attendre un peu.