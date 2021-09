La stratégie libérale va changer

Je vais vous faire deux prédictions tellement faciles que j’en suis un peu gêné.

Les sondages montrent que les troupes de Justin Trudeau glissent.

Elles glissent parce que l’électorat a eu six ans pour mesurer toute la médiocrité de Trudeau, parce qu’O’Toole est moins mauvais que son prédécesseur Andrew Scheer, et parce que cette élection est jugée inutile et opportuniste par beaucoup.

Québec

Non, je ne prédis pas une défaite libérale.

Historiquement, les libéraux font souvent mieux dans l’urne que les prévisions, car la tranche de l’électorat craintive devant le changement les voit comme un moindre mal.

La géographie électorale du Canada est aussi telle que les libéraux pourraient avoir moins de voix que les conservateurs, mais plus de sièges, comme en 2019.

Il manque aux libéraux 15 sièges pour être majoritaires.

Ça va mal pour eux là où ils espéraient des sièges supplémentaires, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique.

Les Prairies resteront conservatrices. Les Maritimes sont déjà rouges.

Le Québec devient donc crucial.

La première prédiction est que Justin Trudeau passera beaucoup de temps au Québec, qu’il visera le Bloc, son principal adversaire, et qu’il ressortira le thème de son inutilité.

À cet égard, posez-vous une question toute simple : un ministre québécois au sein d’un gouvernement canadien défendra-t-il d’abord les intérêts du Québec ou ceux du Canada ?

Si ces deux intérêts convergent, pas de problème. Sinon, il priorisera lequel ? Honnêtement...

Historiquement, les pires coups reçus par le Québec lui furent donnés par des gens d’ici : Trudeau père, Chrétien, Dion, etc.

La deuxième prédiction facile, c’est que les libéraux sortiront l’artillerie lourde à l’endroit d’Erin O’Toole et de la base militante du PC : climatosceptique, antivaccin, antiavortement, armes à feu, etc.

Comme O’Toole est peu connu, les libéraux vous le feront connaître à leur manière.

C’est une des plus vieilles règles de la politique : définissez votre adversaire avant qu’il ne puisse le faire lui-même.

C’est ce qu’ils firent à Andrew Scheer en 2019... avec succès.

Nombre de chroniqueurs travaillent déjà dans ce sens.

Les militants antivaccins hystériques qui traquent Trudeau l’aident aussi : il pourra se dépeindre comme raisonnable et modéré.

Risqué

Les attaques envers O’Toole seront toutefois risquées pour trois raisons.

Premièrement, un politicien qui se réinvente subitement risque d’avoir ce qu’on appelle à Hollywood un problème de « casting ».

Pouvez-vous imaginer Tom Hanks dans un rôle de méchant ?

Trudeau, lapin en chef de tous les petits lapins larmoyants du Canada, aurait un problème de crédibilité dans le rôle du méchant loup.

C’est donc la publicité libérale qui fera le sale boulot.

Trudeau, lui, dira vaguement que les Canadiens ont le choix entre deux avenirs : lumière ou obscurité.

Le deuxième risque pour les libéraux est qu’en 2019, ils pouvaient dire que Scheer, s’il était élu, serait notre Trump. Mais l’épouvantail orange n’est plus là.

Le troisième risque est qu’O’Toole a mieux réussi que Scheer à marginaliser les éléments gênants de son parti.

Les choses sérieuses vont commencer.