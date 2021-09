Les champions du Super Bowl pleinement vaccinés

Les Buccaneers de Tampa Bay ont annoncé que l’ensemble des membres de leur équipe avaient été vaccinés contre la COVID-19, jeudi.

«Nous sommes vaccinés à 100 %; toute notre organisation, les joueurs, les entraîneurs, tout le monde», a indiqué l’entraîneur-chef Bruce Arians, dont les propos ont été repris par le réseau ESPN.

Ils sont ainsi devenus la deuxième formation de la NFL à atteindre le plateau du 100 %, après les Falcons d’Atlanta.

Le porteur de ballon Leonard Fournette est d’ailleurs l’un des derniers de la formation de la Floride à avoir reçu le vaccin, lui qui l’avait initialement refusé.

«C’est quelque chose que je voulais faire, c’est-à-dire éviter de nuire à l’équipe, a admis Fournette. C’est tout de même possible d’attraper le virus, mais ça rend le tout moins grave lorsqu’on a nos doses. Nous aurons besoin de tout le monde dans chaque match.»

«J’essaie simplement d’être le meilleur coéquipier possible. Je ne veux pas causer plus de trouble que ça. Des gens tombent malades à chaque jour, j’essaie juste d’être le plus responsable pour en finir avec ça.»

Trois athlètes des «Bucs» sont présentement non disponibles en raison de la COVID-19, soit les joueurs de ligne offensive Earl Watford et Nick Leverett, ainsi que le joueur de ligne défensive Ndamukong Suh.

Les champions du plus récent Super Bowl amorceront la défense de leur titre le 9 septembre, contre les Cowboys de Dallas. Arians s’attend à ce que chacun de ses joueurs soit disponible à ce moment.