Les restes d’Ida attendus dans l’est du Québec et dans l'Atlantique

La Côte-Nord, la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et l’île d’Anticosti vont devoir composer avec les restes de l’ouragan Ida d’ici vendredi soir.

Les secteurs de Chevery et de Natashquan sur la Côte-Nord seront balayés par des rafales de 90 km/h à partir de vendredi matin.

Même constat sur l'île d'Anticosti, qui devra de plus composer avec des précipitations devant laisser de 50 à 85 millimètres de pluie, selon Environnement Canada.

En Gaspésie, la pluie sera encore plus intense, se poursuivant jusqu’à samedi. Certaines régions pourraient recevoir jusqu’à 120 millimètres de pluie. Des pluies torrentielles pourraient même provoquer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.

Aux Îles-de-la-Madeleine, de 40 à 60 millimètres de pluie sont attendus, dont de la pluie forte, dès jeudi après-midi, et ce, jusqu’à vendredi matin, a indiqué l’agence fédérale.

Les restes d’Ida vont aussi faire jaser dans toutes les provinces de l’Atlantique, avec des possibilités de près de 100 millimètres de pluie par endroits, notamment en Nouvelle-Écosse. Le vent sera aussi de la partie.

Rappelons que l’ouragan Ida a fait des dommages importants aux États-Unis après avoir touché terre dimanche en Louisiane. Depuis, la région de New York a notamment écopé et on y dénombre sept morts.

