Little Star: Keyara Gros-Louis a touché les cœurs

Quand sa petite cousine est morte, Keyara Gros-Louis, une jeune artiste de 18 ans de Wendake, était loin de se douter que la chanson qu’elle a composée pour lui rendre hommage allait finir par toucher le cœur du maire de Québec et des membres de plusieurs communautés autochtones de partout au Canada.

La chanson, qui s’intitule Little Star, est un cri de désespoir. Aweha, 11 ans seulement, est morte subitement dans son sommeil, en avril 2020.

« Je me suis enfermée dans ma chambre avec ma guitare. C’était une soirée pleine d’émotions. Je ne comprenais pas pourquoi ça pouvait arriver. J’étais très choquée », raconte Keyara, que Le Journal a rencontrée avec son père, Steeve, à Wendake.

Le maire s’en mêle

Elle a donc chanté Little Star aux funérailles, fait couler des larmes sur les joues de ses proches, puis l’a mise de côté.

En juin dernier, quand on l’a invitée à interpréter un chant traditionnel lors de l’ouverture de l’événement KWE !, son papa lui a suggéré de la reprendre. « Kamloops venait d’arriver et en échangeant avec Keyara, elle trouvait que la chanson avait un lien avec ce qu’on vivait avec les pensionnats », raconte Steeve Gros-Louis.

Sa prestation a marqué les esprits, mais c’est quand elle l’a de nouveau chantée, lors d’une marche à laquelle participait le maire Régis Labeaume, que l’histoire a pris une autre tournure.

« Cette chanson ne doit pas passer inaperçue. Il faut l’enregistrer », lui a dit le maire, ému.

Des messages de partout

Quelques jours plus tard, Keyara Gros-Louis était dans un studio de l’Ampli. La version enregistrée a ensuite été déposée sur la plateforme SoundCloud, le 9 août, expressément pour la Journée nationale des peuples autochtones.

Des membres des Premières Nations de tout le pays ont ainsi pu l’entendre.

« J’ai reçu des messages très touchants sur Facebook pour me remercier, me dire que ma chanson donnait de l’espoir et qu’elle permettait d’exprimer ce qu’ils n’étaient pas capables de dire. Pour moi, c’était mission accomplie ! »

Même si elle souhaite devenir médecin, cet élan d’amour va la pousser à continuer d’écrire des chansons et chanter, dit-elle.

Quel que soit le chemin qu’elle prendra, il y aura un papa fier d’elle pour la soutenir. « C’est une personne de cœur », conclut Steeve Gros-Louis, en jetant sur sa fille un regard admiratif.

♦ Keyara Gros-Louis fera la première partie de Samian au MondoKarnaval, samedi soir, au Centre commercial Fleur-de-Lys de Québec.