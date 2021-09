L'espoir du Canadien Logan Mailloux suspendu par la Ligue de l'Ontario

Logan Mailloux, récent choix de premier tour du Canadien de Montréal, a été suspendu indéfiniment par la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) en raison de ses récents ennuis avec la justice, jeudi.

Mailloux pourra demander sa réintégration le 1er janvier et la décision de mettre un terme à la suspension sera basée sur sa conduite et son cheminement dans la Formation visant à le sensibiliser, informer, superviser et conseiller.

Le hockeyeur a été reconnu coupable, plus tôt cette année, d’avoir partagé une photo explicite d’une partenaire sexuelle sans son consentement en novembre dernier, lorsqu’il évoluait pour le SK Lejon, en Suède.

L’Ontarien a écopé d’une amende pour son geste. Il avait ensuite demandé aux équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) de ne pas le repêcher cette année, mais le directeur général du Tricolore, Marc Bergevin, a fait fi de cette demande. Le choix de le sélectionner au 31e échelon avait d’ailleurs soulevé l’ire de bien des biens des gens.

Mailloux a disputé quatre matchs avec les Knights de London en 2019-2020 au cours d’une saison qu’il a principalement passée dans l’uniforme des Nationals de London, dans la GOJHL. Le défenseur avait alors totalisé 18 buts et 69 points en 48 rencontres.