Novacap investit dans les technologies d’évaluation immobilière

La firme de placement québécoise Novacap a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat stratégique avec l’entreprise Accurate Group pour soutenir sa croissance.

Le coût de ce partenariat avec le fournisseur de solutions technologiques d’évaluation immobilière n’a pas été rendu public.

L’investissement de Novacap permettra au fournisseur de technologies hypothécaires de réaliser des acquisitions et développer notamment sa plateforme de gestion de l’évaluation immobilière.

«Accurate Group a développé une plateforme technologique solide et évolutive au sein de l’industrie, et nous nous engageons à faire en sorte que l'entreprise continue à se développer pour atteindre ses objectifs ambitieux», a indiqué par communiqué David Lewin, associé principal chez Novacap.

«Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Novacap pour permettre d’accélérer la prochaine étape de notre expansion», a déclaré Paul Doman, président-directeur général d'Accurate Group.

«Ce nouvel apport en capital de Novacap nous permettra de développer notre plateforme AppraisalWorks et notre modèle SaaS. Il nous aidera également à réaliser des acquisitions porteuses, à investir davantage en innovation technologique et au niveau du service à la clientèle afin de mieux servir les banques, les coopératives de crédit, les prêteurs non bancaires et les sociétés de marchés de capitaux», a-t-il ajouté.

