Première vague de la pandémie: un rapport blâme une gouvernance déficiente

Le rapport préliminaire de la Commissaire à la santé et au bien-être, rendu public jeudi, note que des «lacunes liées à la gouvernance» ont contribué au triste bilan dans les CHSLD lors de la première vague de la COVID-19.

La commissaire, Joanne Castonguay, conclut que le réseau n’avait pas de stratégie globale pour évaluer la qualité des soins. Celle-ci se faisait plutôt «à la pièce».

«Sans vue d'ensemble, il devient difficile non seulement de faire ressortir les meilleures pratiques et les points à améliorer, mais aussi de rendre les prestataires de soins responsables de leurs actions. Il y a lieu de croire que la mise en œuvre d'une telle stratégie aurait permis de mieux préparer les milieux de vie et d'hébergement à la pandémie», écrit-elle.

De plus, les soins reçus pas les personnes âgées sont «désorganisés». «Le patient doit transiger avec de multiples intervenants qui ont chacun leurs façons de faire, leurs directives et leurs objectifs», souligne la commissaire.

La gouvernance a également été affectée par un accès «très limité» a de l’information complète et fiable, note-t-elle. « Or, c'est essentiel pour prendre des décisions justes et axées sur les besoins des patients.

Joanne Castonguay décoche également une flèche à la réforme Barrette, qui a fusionné de nombreux établissements. « La création des CISSS et de CIUSSS a semblé entraîner une perte sur le plan des données disponibles, et la disparition des agences a créé une perte d’expertise pour certaines banques de données », lit-on dans un sommaire du document.

« Comme l'a montrée la première vague de la pandémie de COVID-19, il y a urgence d'agir pour assurer la viabilité de notre système de santé et de services sociaux. Sans données fiables en temps opportun et sans évaluation efficiente de la qualité des soins et services offerts aux personnes âgées, le gouvernement ne peut prendre des décisions éclairées et mettre en place des politiques adéquates et centrées sur les résultats pour la population », écrit la commissaire dans un communiqué.

Pourtant, des solutions existent, souligne-t-elle, « comme la création d'une offre de soins intégrés pour chaque patient ».

Rapport attendu

Le rapport de la commissaire, dont la version finale doit être déposée en décembre prochain, est très attendu à Québec afin de faire la lumière sur les milliers de décès survenus dans les CHSLD durant la première vague de la pandémie.

Les conclusions finales de la commissaire étaient d’abord attendues, mais celle-ci a demandé un sursis de quatre mois en raison de l’ampleur de la tâche.

Malgré les pressions des partis d’opposition, le gouvernement Legault a refusé la tenue d’une commission d’enquête en bonne et due forme, affirmant que la commissaire Castonguay a tous les outils en main pour tirer les conclusions de cette tragédie.

