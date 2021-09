REM: une partie souterraine proposée

L’idée d’un tunnel a fait son chemin chez CPDQ Infra, qui pense désormais avoir une portion souterraine de son REM de l’Est au centre-ville.

Sortant de son silence radio, CPDQ Infra a convoqué les médias jeudi pour faire une «mise à jour» de son projet, dévoilant les conclusions de deux études sur le projet.

Selon CDPQ Infra, une seule option en souterrain serait viable. Le tracé intégrerait un tunnel sur le boulevard René-Lévesque, entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Jeanne-Mance, sur une longueur d’un peu plus de 500 mètres.

CDPQ Infra a également étudié les scénarios d’un REM souterrain sous le boulevard René-Lévesque et sous la rue Saint-Antoine, qui sont toutefois tous deux trop compliqués à ses yeux.

«Est-ce que c’est possible d’avoir un engagement d’une entreprise internationale pour réaliser ce type d’ouvrage là, en prenant l’ensemble de ces risques-là et en s’engageant sur un coût et un échéancier? La réponse est non», a dit Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra, ajoutant qu’on ne pourrait contrôler les coûts et les échéanciers pour ces scénarios.

Il indique que CPDQ Infra va continuer de travailler sur l’intégration du projet, qui sera ensuite soumis au BAPE au printemps prochain.