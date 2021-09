Shawinigan: hausse des agressions de chiens contre les facteurs

Les attaques et les morsures de chiens sont à la hausse depuis que de nombreux animaux de compagnie ont été adoptés en pleine pandémie, selon les facteurs de Postes Canada.

Émilie St-Jean est factrice depuis 14 ans à Shawinigan, en Mauricie. «Ce n’est pas tous les gens qui sont conscients que leur chien peut attaquer le facteur et, dans le pire des cas, le mordre, a-t-elle dit à TVA Nouvelles mercredi. Que ce soit un petit, un gros, peu importe la race, les chiens peuvent mordre.»

Selon Postes Canada, uniquement dans les six dernières semaines en Mauricie, six facteurs ont été mordus et cinq autres ont été attaqués.

La plupart de ses événements sont survenus dans les secteurs de Shawinigan et de Grand-Mère.

Le problème est à ce point important que Mme St-Jean rencontre tous les propriétaires de chiens de ces secteurs pour leur suggérer des modifications.

«Les nouveaux propriétaires vont attacher leur chien directement en avant, près de la boîte aux lettres. Donc, on est directement dans le passage du facteur», a-t-elle raconté.

À la Société protectrice des animaux (SPA) de la Mauricie, le directeur général, Marco Champagne, confirme que chaque fois qu'il y a morsure son organisme doit faire une évaluation comportementale de l'animal. Et en attendant les résultats, le courrier ne sera pas livré.

«À la Ville de Shawinigan, c'est un comité qui va se pencher sur le rapport d'évaluation du médecin vétérinaire et qui va rendre sa décision, a expliqué M. Champagne. Cette décision pourrait amener le chien à être déclaré potentiellement dangereux.»

Depuis le début de la pandémie, les adoptions ont explosé. Déjà cette année, on en compte une centaine de plus qu'à pareille date l'an dernier. Ironiquement, tout juste avant la pandémie, en 2019, les équipes de M. Champagne ont offert une formation aux facteurs pour prévenir les agressions.

«Le chien communique avec l'humain. Sa façon de communiquer c'est avec ses oreilles, avec ses yeux, sa tête, sa queue. Il faut vraiment être vigilant pour prévenir toutes formes d'agressions», a-t-il dit.

En 2020, la SPA-Mauricie a procédé à 49 évaluations comportementales, des chiffres qui semblent se maintenir cette année.