Trois-Rivières: les libéraux présentent leur plan pour contrer la pénurie de main-d’œuvre

Les candidats libéraux ont dévoilé leur plan pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, jeudi, à Trois-Rivières, en Mauricie.

Ils ont notamment annoncé que l’allocation en soutien aux travailleurs à faible revenu pourrait être bonifiée jusqu’à 1400$ par année et que cette mesure, réservée initialement aux travailleurs à temps partiel, serait étendue aux travailleurs à temps plein.

«Ça va faire une grande différence parce qu’à un certain moment des gens décrochaient. Même en travaillant à temps plein, si vous ne générez pas un revenu de subsistance, évidemment c’est décourageant. Donc on va combler cette partie-là» a soulevé François-Philippe Champagne, candidat du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Saint-Maurice–Champlain.

À cette mesure s’ajoutent: le programme national de garderies et ses bienfaits sur le retour en emploi; un allègement fiscal pour les aînés qui restent sur le marché du travail; des programmes de formation et de requalification additionnels et le rehaussement de 10% à 20% du plafond de travailleurs étrangers autorisés dans une entreprise.

Le Parti libéral a toutefois omis de fournir des projections quant au nombre de travailleurs que ce plan pourra faire apparaître.

Cette mesure a, par ailleurs, fait l’objet d’une entente entre Ottawa et Québec, mais serait passée inaperçue, selon le ministre du Travail au provincial, Jean Boulet.

«Il y a d’autres assouplissements, comme un programme de mobilité international, une accessibilité plus facile aux programmes et une réduction des délais» avait fait valoir plus tôt cette semaine le ministre Boulet, aussi responsable de la région de la Mauricie.

Pour sa part, le candidat libéral dans Trois-Rivières, Martin Francoeur, a souligné, jeudi, que la pénurie des travailleurs était devenue un problème de société. «Je vous donne un exemple bien concret. Mon équipe et moi, on a eu toutes les difficultés du monde à trouver un restaurant ouvert un lundi soir pour mon activité d’investiture ici dans Trois-Rivières», a-t-il relaté.