Un ex-Hells accusé de braquage à domicile

L’homme accusé d’avoir commis un braquage à domicile dans Dollard-des-Ormeaux, le week-end dernier, est un ancien membre des Hells Angels, expulsé en raison de ses problèmes de drogue.

Éric Leclerc, 50 ans, est accusé d’agression armée et d’introduction par effraction dans l’intention de commettre un acte criminel.

« Le suspect est connu de la victime et serait entré dans la maison pour le confronter pour une possible affaire reliée aux stupéfiants », avait indiqué, samedi, l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’événement a causé tout un branle-bas de combat, alors que le groupe d’intervention tactique du SPVM a été impliqué.

Photo d'archives

Leclerc, aussi connu sous le surnom de « Béluga », se serait présenté, samedi matin, dans une maison de la rue Shakespeare, non loin de la rue Huron. Le résident, un homme de 51 ans, s’est réfugié chez un voisin et a contacté le 9-1-1 vers 7 h 20 pour dénoncer la visite de cet intrus.

Celui qui possède de nombreux antécédents a finalement été arrêté en soirée à son appartement du secteur de Pierrefonds.

Il avait changé de camp

Durant la guerre des motards, Éric Leclerc a été un aspirant des Rock Machines. Il avait notamment été recruté pour s’en prendre à des revendeurs de drogue ennemis et pour faire de la watch (surveillance).

Après son arrestation en 1999, il avait finalement été l’un des premiers individus à être déclarés coupables de gangstérisme, en vertu des nouvelles lois antigang.

Or, pendant sa détention, il est passé dans le clan adverse et a rejoint les Hells Angels, tout comme plusieurs de ses frères d’armes. En 2009, Leclerc a été expulsé du groupe à cause de ses problèmes de drogue.

L’homme de 50 ans a obtenu sa libération sous caution, lorsqu’il a comparu lundi. Selon le plumitif, il a déposé 500 $ et s’est engagé à ne pas posséder d’armes.

Son dossier revient devant le tribunal en octobre.