Un parlementaire émérite

Député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti québécois depuis trois ans, Pascal Bérubé passe le flambeau à son collègue, Joël Arseneau.

Malgré un parti sur son déclin, relégué en plus au rang de 3e parti d’opposition avec ses sept élus restants, Pascal Bérubé ne fut pas moins redoutable dans ce rôle des plus exigeants.

À 46 ans, député depuis 14 ans, ministre au sein du bref gouvernement Marois – et portant toujours et encore de multiples dossiers dans l’opposition –, le joyau de Matane en sort avec l’estime de ses pairs, tous partis confondus.

Au PQ, alors que son « parti frère », le Bloc québécois, l’a également plus ou moins largué depuis deux ans pour s’accrocher à la locomotive dorée de la CAQ, le travail minutieux de Pascal Bérubé comme chef parlementaire mérite d’être salué.

Le plus beau titre

Député d’expérience, sa verve légendaire manquera sûrement beaucoup à la période de questions. Idem pour son sens de l’humour et de l’ironie qui, sans être le moindrement « baveux », sait se faire particulièrement incisif.

À l’instar de ses collègues du mini caucus péquiste, dont l’indispensable Véronique Hivon, Pascal Bérubé est aussi un survivant politique. Leur résilience étonnante ferait l’envie de bien des partis.

D’accord ou pas avec les positions du PQ, leur capacité inouïe à tenir le fort malgré l’adversité qui s’acharne sur leur formation depuis des années force le respect.

Dans l’austère enceinte de l’Assemblée nationale, comme chef parlementaire du PQ, Pascal Bérubé aura su se démarquer positivement.

Muni d’un « bullshitomètre » naturel, gare aussi en commissions parlementaires à ses réparties chirurgicales, à son sourire en coin iconique et à son regard perçant.

Bref, le Parti québécois perd un de ses meilleurs chefs parlementaires. En retour, les électeurs de son comté retrouveront leur député d’autant plus disponible pour eux.

« Député ». Pour quiconque sait plonger en politique au nom du bien commun et non pas du sien propre, n’est-ce pas là en effet le plus beau titre d’entre tous ?