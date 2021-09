Urgences: les patients réguliers écopent en raison des non-vaccinés

Demeurées stables jeudi par rapport à la veille, les hospitalisations sont en hausse depuis les deux dernières semaines, et les professionnels de la santé craignent que ces chiffres ne continuent d’augmenter.

«Les deux prochaines semaines vont vraiment nous dire comment le variant va nous attaquer», a déclaré le Dr Gilles Boucher en entrevue à LCN, jeudi.

Celui qui est président de l’Association des spécialistes en médecine d’urgence du Québec a affirmé que la majorité des patients avec la COVID-19 sont des personnes non vaccinées et généralement âgées de moins de 60 ans.

Congestion à l’urgence

Les personnes infectées par le coronavirus sont traitées en priorité à leur arrivée à l’urgence, au détriment des autres patients, a indiqué Dr Boucher.

«On ne peut pas se permettre de garder un patient qui a la COVID-19 au milieu de tout ça, alors ces patients, on les monte et on les isole très rapidement», a-t-il dit.

Et avec des taux d’occupation autour de 140%, les urgences de la métropole débordent actuellement et ce sont les personnes qui s’y présentent pour d’autres motifs que le coronavirus qui en écopent.

«Sur l’île de Montréal, actuellement, il y a plus de 200 patients qui attendent depuis plus de 24 heures dans nos salles d’urgence, sur des civières», a expliqué Dr Boucher.

Ce dernier a précisé que si la hausse de cas de COVID-19 et d’hospitalisations se poursuivait, il y aurait inévitablement de moins en moins de ressources pour les autres malades.

Antivaccins jusqu’au bout

Gilles Boucher a aussi constaté que plusieurs personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 s’entêtent à refuser d’être vaccinées.

Le personnel médical tente, bien souvent en vain, de les raisonner.

«Ce ne sont pas des discussions scientifiques. Ce sont leurs propres théories [...] C’est malheureux. On essaye encore de les convaincre», a ajouté le médecin.