Victoriaville: la polyvalente et le cégep confinés, un suspect arrêté

Une opération policière a été déclenchée jeudi matin à Victoriaville, dans le Centre-du-Québec, à la suite d'un événement survenu dans un skate parc.

L’École secondaire Le boisé et le Cégep de Victoriaville, qui se trouvent sur le même terrain que le skate parc, ont été confinés, selon les informations de TVA Nouvelles.

Les mesures de sécurité ont toutefois pu être levées quand les policiers ont interpellé un homme au comportement suspect peu avant 12 h, au parc Henri-Paul-Roux, non loin de là.

«Nous avons reçu l’autorisation de la [Sûreté] du Québec de procéder à la levée de confinement, mais avec une présence policière accrue dans tout le quadrilatère», a indiqué sur Facebook le Cégep de Victoriaville.

«Les cours sont suspendus pour la journée pour les élèves qui ont des cours prévus au pavillon central du Cégep de Victoriaville, à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville, aux résidences étudiantes et au CIFIT. Nous invitons les membres du personnel et les élèves actuellement présents dans ces pavillons à quitter calmement les lieux. Les activités à l'INAB et au campus de Montréal se dérouleront comme à la normale», a-t-on aussi mentionné.

Cette opération concernait un événement survenu vers 10 h 15 au skate parc et impliquant deux personnes.

Précisions qu’aucun individu n’a été blessé.

- Avec la collaboration de Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles

