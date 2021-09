Alerte AMBER: un climat de tension règne à Sainte-Paule

SAINTE-PAULE | La tension a monté d'un cran dans le village de Sainte-Paule depuis que les résidents ont appris que David Côté, possiblement armé, pourrait encore se trouver dans le secteur trois jours après voir enlevé son fils Jake.

«J’habite toute seule ici moi. Ça me stress au plus haut point, surtout qu’on dit qu’il est armé. Je me sens tellement vulnérable...», souffle Jocelyne Pelletier, la voix brisée par un trémolo et le visage mouillé de larmes.



Rappelons que la Sûreté du Québec (SQ) a établi jeudi que le fugitif, visé par une alerte AMBER depuis qu'il a enlevé le bambin de 3 ans, pourrait être à la recherche de matériel dans les chalets de la région.

Photo courtoisie

Mme Pelletier est particulièrement inquiète car elle est propriétaire d’une cabane à sucre non loin de sa demeure. Et ce, même si des patrouilleurs font des visites régulières dans les bâtiments du secteur pour vérifier si l'homme s'y trouve.



«Je n’ai pas osé aller voir si quelque chose clochait et je passe mes journées chez ma fille. Ça me rassure», précise-t-elle.

Photo Jérémy Bernier

Inquiétude partagée



Jocelyne Pelletier est loin d’être la seule sur ses gardes. Bien que plusieurs résidents aient été évacués, Le Journal a constaté que bon nombre de ceux qui sont demeurés dans la municipalité sont anxieux. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a d’ailleurs envoyé quelques travailleurs sociaux pour soutenir la population locale.



«On barre nos portes systématiquement, maintenant. Et tant que [les autorités] ne l’auront pas retrouvé, on évite de sortir de la maison pour rien», indique pour sa part Nelson Murray.

Photo Jérémy Bernier



D’après Pierre Dugré, le maire du village situé à quelques kilomètres au sud de Matane, il règne même actuellement un «climat de tension» à Sainte-Paule. Il invite la population à limiter leurs déplacements et à ne pas se mettre à risque en se rendant à leur camp de chasse ou à leur chalet.



«C’est sûr que tout le monde est craintif, on ne peut pas faire autrement, souligne-t-il. On ne connait pas l’état mental de David Côté en ce moment, jusqu’où il est prêt à aller...»

Photo Jérémy Bernier



Occupation policière



Quelques citoyens se disent toutefois rassurés par la présence des forces de l’ordre à quelques pas de leur résidence. «Mais on reste tout de même prudent», affirme Gilles Fournier.



Il faut dire que le centre de la municipalité, composée d’une seule artère principale, est occupé par des hélicoptères, des patrouilleurs en quad, des maîtres-chiens, des équipes équestres et même un blindé.



Cela fait maintenant quatre jours que Jake Côté, 3 ans, manque à l’appel après avoir été kidnappé par son père, David, qui se serait désorganisé après l’intervention des autorités au sein de sa cellule familiale.



La Sûreté du Québec, qui poursuit ses recherches jour et nuit depuis mardi, affirme faire tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver le duo en vie.