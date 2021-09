Basketball en fauteuil roulant: les Canadiennes cinquièmes aux Jeux paralympiques

(Sportcom) – Question de conclure les Jeux de Tokyo sur une bonne note, les joueuses canadiennes de basketball en fauteuil roulant ont signé une victoire à sens unique de 68 à 49 face aux Japonaises vendredi afin de prendre le cinquième rang du tournoi paralympique, tout comme elles l’avaient fait à Rio, en 2016.

Tôt dans la rencontre, le pointage affichait 8 à 0 en faveur du Canada lorsque l’équipe hôte a demandé son premier temps d’arrêt. Rien pour renverser la vapeur, alors que les représentantes de l’unifolié ont porté leur avance à 22 à 4 après le premier quart.

Un départ canon suivi d’une nette domination des Canadiennes, menées par la Québécoise Rosalie Lalonde qui termine la rencontre au sommet des pointeuses de sa formation avec 20 points.

«On est arrivées très calmes, en paix avec la situation, même si ce n’est pas facile, a admis Lalonde à propos de l’élimination subie aux quarts de finale contre les Américaines. On voulait jouer notre meilleur basket et finir de la bonne façon.»

Également en action dans le clan canadien, Cindy Ouellet a marqué 13 points, tandis qu’Élodie Tessier et Sandrine Bérubé en ont récolté quatre et un, respectivement. La troupe de l’entraîneur-chef Marc Antoine Ducharme termine le tournoi paralympique avec une fiche de 4-2.

«On a une équipe très talentueuse, mais on a vu que dans les gros matchs, on a fait des erreurs sous la pression», a indiqué Lalonde, fière de son rendement personnel, même si elle aurait aimé en faire plus.

«On devra avoir une meilleure préparation mentale à l’avenir. Avec la pandémie, on n’a pas joué beaucoup dans des situations plus stressantes avant le tournoi. La marge d’erreur était très mince et malheureusement, on l’a dépassée.»

L’équipe masculine termine huitième

Les basketteurs canadiens ont quant à eux bouclé leur parcours paralympique en huitième place après avoir été défaits 68 à 56 face à l’Allemagne lors de leur tout dernier duel.

L’équipe nationale masculine menait 21 à 18 après le premier quart, puis la formation allemande est revenue à la charge au deuxième engagement pour prendre les devants 37 à 31.

La troupe de Matteo Feriani est ensuite retombée dans ses vieilles habitudes, aux dires du Québécois Jonathan Vermette.

«Par le passé, on a souvent eu du mal à sortir fort au troisième quart et c’est revenu [vendredi]. On a bien fait de ce côté-là dans le tournoi, mais on est arrivés un peu amorphe [au troisième quart]. Il suffit d’une moins bonne communication et qu’il manque de petits éléments pour que l’intensité baisse et c’est un aspect qu’on va devoir améliorer», a-t-il analysé.