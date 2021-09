Cache-cache choco: un muffin santé riche en fibres

Vous arrive-t-il de vous demander pourquoi il y a autant de sucre et de cassonade dans les recettes de muffins supposément santé ? Est-ce vraiment nécessaire ? Bien entendu, chez Madame Labriski, la réponse est « non ». En sucrant tout à la purée de dattes, mon défi est toujours de m’assurer que tout est sain et tout aussi décadent en bouche. Dans cette recette de muffins santé aux pépites de chocolat, j’arrive même à cacher des lentilles. Est-ce que ça goûte la purée de dattes et les lentilles ? Oh que non ! On n’y voit que du feu. Voici une belle recette sans noix, sans arachides, riche en fibres et idéale pour le retour des boîtes à lunch. À vos muffins ! P.S. Ne dites à personne que ces muffins contiennent des lentilles... de toute façon, personne ne vous croira.

VALEURS NUTRITIVES

Énergie 170 cal | Protéines 6 g | Glucides 29 g | Fibres 4 g | Matières grasses 5 g

INGRÉDIENTS (pour 12 muffins)

Purée de dattes - 150 g (1/2 tasse)

Compote de pommes non sucrée - 100 g (1/3 tasse)

Lentilles en conserve, rincées et égouttées - 300 g (1 boîte de 540 ml)

2 œufs - 100 g

Lait (ou boisson végétale) - 115 g (1/2 tasse)

Poudre à pâte - 15 ml (1 c. à soupe)

Sel - 1 pincée

Cannelle moulue - 2,5 ml (1/2 c. à thé)

Graines de lin broyées - 15 g (2 c. à soupe)

Farine d’avoine (ou de blé ou sans gluten) - 120 g (1 tasse)

Flocons d’avoine à cuisson rapide (gruau) - 70 g (3/4 tasse)

Pépites de chocolat 70 % - 100 g (1/2 tasse)

COMMENT FAIRE ?